雲林地檢署去年4月獲報雲林縣北港鎮有人遭囚禁，警方攻堅救出2名被害人，陸續逮捕5名詐欺集團成員，11日依組織犯罪、共同詐欺取財、剝奪他人行動自由等罪嫌提起公訴，檢方表示詐欺集團到各地火車站找弱勢者下手，佯稱可以幫忙找工作，囚禁後取得被害人存摺及提款卡進行詐欺。

雲林地檢署檢察官林柏宇去年接獲情資，有民眾報案遭囚禁在雲林縣北港鎮民宅，立即指揮警方攻堅，發現民宅改造成多間隔間且反鎖，救出2名被害人並逮捕負責監控的黃嫌，隨後擴大偵辦，循線陸續逮捕負責送餐的范嫌、2名林嫌，今年2月循線拘提主嫌宋嫌。

檢方表示，宋嫌在各地火車站刻意尋找經濟較為弱勢民眾、遊民或原住民，假借提供工作為由誘騙，載送至隔間民宅後囚禁，取得被害人帳戶存摺及提款卡，並威逼利誘被害人協助詐欺，所幸檢警及時破獲救出被害人，否則恐有更多被害人帳戶流竄市面，並衍伸被害人遭控制後無奈協助犯罪。

檢方指出，辦案人員發現詐欺集團每隔一段時間就會去火車站找弱勢者下手，覺得沒有利用價值便放走再找下一批，囚禁現場有10間隔間，目前共救出2名被害者，懷疑可能還有更多受害者，將持續擴大偵辦，並呼籲受害者出面指認。本案已陸續起訴5人，將詐欺組織犯罪集團重要成員繩之以法。