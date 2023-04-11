大慕影藝與公共電視共同出品的華語職人劇《人選之人 - 造浪者》，將於4月28日Netflix 全球上線，11日釋出場面篇花絮，由金鐘視后謝盈萱、黃健瑋、王淨等黃金陣容化身「公正黨」幕僚團隊帶領觀眾搶先觀看影集中造勢晚會的盛大場面。《人選之人》劇組為呈現選舉盛況，挑戰封街每到選舉的兵家必爭之地—凱達格蘭大道，成為台灣首個封街凱達格蘭大道拍攝的劇組，王淨拍攝當下也不敢置信地驚呼：「天哪！我居然在凱道上面拍戲。」

王淨不敢相信在凱道上拍戲。（Netflix提供）

劇組更請到上百名的臨演從白天到黑夜都在台下揮旗吶喊，醞釀的造勢晚會氣氛。對於劇組用心，主演謝盈萱也坦言這一切的真實感對演員表演幫助很大，她更感謝道：「非常感謝所有來參與這部戲的臨演們，因為你們真的幫了很大的忙，如果我們在台上演出幕僚喊話，沒有你們從早陪我們到晚，然後用同樣的力量跟我們回應的話，這個戲不會那麼好看、那麼有張力。」黃健瑋拍攝當天也直呼整場戲很像夢境成真，誇讚劇組用心：「這個世界在所有人的心力下面就成真了。」

黃健瑋稱讚劇組用心。（Netflix提供）

製作人林昱伶坦言，從前置、拍攝到後期，一直都有不同面向的困難需要克服，其中最大的挑戰還是呈現劇中盛大造勢場面，「如何在有限的人力物力之下，讓觀眾產生非常真實的投射與感受，如何兼顧寫實度與美學，完成看起來熱血澎湃的選舉畫面，從封街周邊各單位的配套、到各個工程技術單位的配合、前後超過上千臨演的管理調度，特效的規劃安排等等，最後在凱道整整封街2天才完成了拍攝！」

《人選之人 - 造浪者》主演在封街的凱道上拍攝。（Netflix提供）

《人選之人 - 造浪者》深入幕僚職業，帶領觀眾看到光鮮亮麗的選舉背後的甘苦人物，繼《我們與惡的距離》後再次執導職人劇的導演林君陽表示，平常都是在電視機前面或舞台前看台上的人在喊「凍蒜」，但是這次有機會透過戲劇，帶著觀眾或帶著我們自己走進舞台後方，「原來前面那些很熱血高漲、表演、喊口號的時候，後台有這麼一群人在背後拋頭顱灑熱血，只為了在背後推那麼一把，而那一把對大家來講都非常的重要。」

《人選之人 - 造浪者》在封街的凱道上拍攝選舉造勢大場面。（Netflix提供）

林君陽也坦言拍攝期因疫情影響，在號召臨演時會有人數上的限制，因此前期就決定使用特效加強場面感，也成功將百人臨演打造成上萬人的熱血選前之夜，展現台灣特效實力。