鶯歌陶瓷博物館即日起至5月7日展出陶藝家梁家豪「空相」陶藝創作展，在館內館B1陶藝長廊，壁掛展出10組，以黑白配色搭配多重幾何造形的作品，線性排列和光線投射的影子相互作用，產生獨特的動態視覺效果，開啟觀眾對無限空間的想像。

鶯歌陶瓷博物館即日起至5月7日展出陶藝家梁家豪「空相」陶藝創作展，《空相系列七》是唯一多彩創作，堆疊有色土坯，透過剔、雕、磨等工序，呈現一圈一圈色彩紋路，給予強列視覺印象。（蔡雯如攝）

陶博館館長張啟文表示，陶藝家的創作構想、運用技法各有奇趣，透過不同的布展手法，帶給觀眾不同的視覺體驗，還能深入傳達藝術家的美感精神，這次展出的容器造形創作，運用道家美學、素材主義，凸顯創作具立體的變化性，配合展場配置、柔和燈光效果，營造出各種空間想像和虛實感。

陶博館指出，梁家豪畢業於台藝大造形藝術研究所，於澳洲雪梨大學留學攻讀視覺藝術博士，陶藝創作獲得國內外知名博物館典藏，2010年起任教於台藝大工藝設計系，以陶瓷工藝為主要教學方向，培育出許多陶藝青年精銳，近年也出版了陶藝筆記專書。

梁家豪表示，此次展出作品《空相系列一》構思來自書法藝術的「頓點回鋒」，兩端尖尖、中間胖胖的梭形輪廓，被白泥漿勾劃簡約的塊面、線條等裝飾，呈現方向性和速度感；《空相系列三》則是許多四方形物件構而成，表面分色俐落，配合漸層變化，值得玩味。

另外，《空相系列七》是唯一多彩創作，堆疊有色土坯，透過剔、雕、磨等工序，呈現一圈一圈色彩紋路，給予強列視覺印象，詳情可至陶博館官方網站https://www.ceramics.ntpc.gov.tw及粉絲專頁https://www.facebook.com/YCMuseum 查詢。