相較民進黨總統人選定於一尊，國民黨內呼聲最高的人選雖為新北市長侯友宜，但黨中央卻仍未確定徵召人選，讓基層相當焦慮，也讓外界質疑母雞未定位，立委無法通盤考量。對此，國民黨立委曾銘宗表示，這是兩碼事，國民黨11月26日選得不錯，把得票數畫成立委選區，國民黨可能過半。

國民黨傳出不少現任議員或戰將都有意挑戰選立委，卻卡在母雞人選未出爐，無法通盤考量與下決定，曾銘宗指出，鼓勵年輕朋友，或是有潛力的候選人趕快出來，假設好好打，立法院可能過半，他也強調，立委跟總統候選人何時徵召沒有關係。

國民黨立委洪孟楷表示，希望2024配合總統立委選舉，讓選區有政黨輪替機會，各選區狀況不一，可能有議員想挑戰，無論如何，相信配合新北市黨部順序時間，絕對會在6月18日把12個選區提出來，立委提名本來就是3階段，最晚6月18日，一定會把所有區域委員就戰鬥位置。