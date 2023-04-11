台中市教育局舉辦戶外教學攝影比賽，教育局長蔣偉民親臨頒獎。（陳淑娥攝）

台中市教育局舉辦戶外教學攝影比賽，入選國中小特教生獲表揚。（陳淑娥攝）

台中市特教生小天使今天很開心！市府重視特教生學習權益，去年辦理兩場大型戶外教學活動並規畫攝影比賽，國中小特教生視角下的26件作品相當精彩，11日由教育局長蔣偉民頒獎表揚，他笑稱，「這些孩子若拍拍我，應該也有機會獲獎。」此話一出，令現場來賓會心一笑。

今日在市府陽明市政大樓1樓中庭，由教育局長蔣偉民頒獎表揚，許多家長及老師帶著特教生在現場與作品開心合影，場面溫馨熱鬧。

蔣偉民指出，這次攝影比賽是延續去年於濁水巷櫻花林及麗寶樂園辦理的2場點燈之愛活動，集中式特教班學生利用相機或手機紀錄當日活動情形參賽和展覽，教育局邀請攝影協會專家協助評選，透過特教班小天使視角，看見了更不一樣的世界和情感。

本次國小及國中參賽作品共計97件，入選26件，國中組第1名作品「隱形的翅膀」，由順天國中集中式特教班謝同學拍攝，影像畫面呈現「今天的點燈之愛活動太精采，心情無比開心，大家好像裝上了隱形的翅膀」。評審委員表示，照片構圖完整，按下快門時機恰當，表現出學生應有活潑，翱翔於空中的表現，呈現出勇於接受挑戰的攝影畫面。

國小組第1名作品「成為白馬王子的那一天」，由台中啟聰學校的袁同學所拍攝，概念是「我想成為媽媽的白馬王子，為了她，與壞人奮戰；為了她，付出更多的愛」。攝影畫面中映出母子兩人互相攙扶，呈現出母子之間溫馨情意。

教育局表示，藉由戶外教育活動及攝影比賽活動，讓特教學生充分感受到學習的多樣與豐富性，享受難忘的學習經驗，也希望學生能藉由攝影創作的體驗，培養個人美感敏銳度並豐富藝術涵養並留下人生永恆珍貴的回憶。