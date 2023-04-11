推動適性幸福學，新北市與泰山文化基金會合作，於4月12日及5月3日晚間，分別邀親職教育專家倪美英、神經內科醫師陳乃菁，談親子關係增溫的訣竅、引導孩子成長的關鍵，歡迎家長踴躍參加，一起建構適性幸福家庭。

教育局長張明文表示，新北市推動適性幸福學，今年規畫逾200場適性宣導場次，將邀請校長、親、師、生參加，努力邁向「5項100％幸福目標」。此外，與泰山文化基金會的合作已13年，每年合作4場「生涯發展教育」及「學生適性輔導」講座，近年因疫情改線上辦理，生活化的分享深受家長肯定。

首場將於4月12日晚上7時線上登場，講者倪美英著有「成為孩子的伯樂」、「新·愛的教育」等暢銷書，她認為孩子的創造力不是天賦本能，而是潛能，父母要學會賞識、接納孩子，就是對子女最好的鼓勵，也是創造家庭幸福的秘訣。

第二場親職講座預計於5月3日晚上7時線上辦理，陳乃菁醫師專攻老年醫學、居家醫療、失智症及癲癇等領域，是位忙碌的長者照護專家，同時也是五個孩子的母親，她將以「陪伴五個孩子生涯成長的教養心得」為題，談照護老人與陪伴小孩之間，有異曲同工之妙，而「尊重」與「將心比心」，便是父母對孩子最好的照護。

教育局表示，2場適性幸福學，家長線上就可學，鼓勵呼朋引伴參加，講座資訊歡迎分享擴散，報名資訊請運用以下連結查詢：泰山文化基金會網頁、臉書搜尋「新北學bar」或教育局專屬「適性發展職涯領航報馬仔」Line社群。