花蓮縣豐濱鄉台11線本月8日發生花蓮客運與小客車對撞事故，慘釀1死5傷，經查發現，兩車均有違規情事，其中客運更超速30公里，花蓮警方為使相關事件不重蹈覆轍，除與監理站到縣內易肇事路段展開稽查勤務，6月底更將在呼庭至牛山段設置區間測速科技執法設備，降低沿線超速違規行為。

台11線永豐段深橋8日上午發生花蓮客車與小客車對撞事故，當時小客車疑跨越雙黃線左轉，不慎撞上直行的客運公車，由於撞擊力大，公車直接失控撞上一旁橋樑護欄且摔落下方坡坎，而小客車車頭則面目全非，整起車禍造成1死5傷，其中死者身份為豐濱鄉靜浦村長黃建治的妹妹，得知噩耗悲慟不已。

經事後調查肇事原因，兩車駕駛都有合格駕照，亦無酒駕，不過該路段是筆直寬闊的道路，透過公車行車紀錄器發現，當時公車車速高達94幾公里，比限速60公里快了34公里，小客車則有跨越雙黃線左轉的違規情況，且未注意車前狀況，才釀造事故發生。

警方事後將依過失致死罪嫌，將2車駕駛函送偵辦，公路總局另依《道路交通管理處罰條例》，裁罰花蓮客運9萬元，吊銷事故車輛牌照3個月。

花蓮縣豐濱鄉台11線本月8日發生花蓮客運與小客車對撞事故，慘釀1死5傷，花蓮警方為使相關事件不重蹈覆轍，積極與監理站到縣內易肇事路段展開稽查勤務。（花蓮縣警察局提供／羅亦晽花蓮傳真）

由於台11線素有「全台最美省道公路」稱號，沿途海景美不勝收，沿線亦有許多知名景點，不過道路寬敞，吸引許多超跑及大型重機車跑山競技，警方避免車禍事故再次發生，除在23.4K、43.95K等處，設置數位式雷達測速照相設備，6月底也預計呼庭至牛山段設置區間測速科技執法設備，降低超速違規行為。

此外，警方考量民眾使用大眾運輸觀光花蓮，今年1至3月結合花蓮監理站共進行48場次的聯合稽查，攔查1149台車輛，取締246件交通違規，今天更到台11線易肇事區間擴大稽查，內容包含查核大客車車籍、駕籍資料，檢查車輛安全門、擊破器、胎紋深度等安全設施，並加強取締沿線超速與酒後駕車等重點交通違規項目。

花蓮縣警察局表示，目前已規畫增加大客車稽查的頻率，以不定時、不定點聯合稽查方式，到縣內各風景遊憩區、轉運（接駁）站等機動攔檢，杜絕少數客運公司駕駛心存僥倖的違規心態。