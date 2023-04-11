43歲大陸國民女神高圓圓和趙又廷結婚9年，育有一女，日前農曆春節前，趙又廷一家三口被媒體捕獲到返台和趙樹海團聚，高圓圓還接過公婆手上的袋子，體貼幫扛重物的舉動被讚是最好媳婦。近日趙又廷一家再回到大陸，被拍到夫妻倆穿黑白配情侶裝上街，全程十指緊扣仍像熱戀情侶，還有人拿先前吳奇隆、劉詩詩一前一後上街的模樣對比，大讚「又圓」夫妻檔真是甜到最高點。

趙又廷今年初帶著老婆、女兒回台北，高圓圓不僅親自帶女兒下樓迎接公婆，還幫忙扛了兩大袋食物，引來公公趙樹海關心是否太重，一家人和樂的樣子令人稱羨。而照片中高圓圓略顯幸福肥，被推測懷了第二胎，但經紀人已經代為否認，並表示高圓圓之後還會進新劇組，但因為還沒確定所以無法公開。

近日，《搜狐娛樂》拍到高圓圓和趙又廷上街約會享受兩人世界，兩人一黑一白打扮，再戴上鴨舌帽，雖刻意低調，仍藏不祝兩人的星味，過程中兩人十指緊扣，高圓圓則發散出小女人氣息緊貼老公，不時說說笑笑，還甜膩的邊牽手邊搖晃手臂，被讚恩愛如初。

去年劉詩詩和吳奇隆被拍到出現在橫店。（圖／翻攝自搜狐娛樂微博）

另一方面，去年吳奇隆和劉詩詩被拍到出現在橫店，兩人一前一後快步走，吳奇隆走在前方，進入大樓時並未特別注意到後頭的劉詩詩，害老婆差點被門撞到，引來粉絲批評，兩相對照下，引來網友大讚「又圓」戀愛氛圍竟還勝過晚一年結婚的「隆詩」，紛紛留言：「每次看到都很可愛啊，兩人真的很幸福，太好了」、「真是甜到發胖！！」、「演員也是人，平平淡淡才是真」、「我該羨慕誰魂穿誰！！！」。