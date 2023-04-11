大陸界面新聞11日引述美聯社10日報導，一系列人口統計研究預測顯示，印度將在4月中旬超過中國，成為全球人口最多的國家。但人口學家也謹慎表示數字仍然模糊，結論可能會修改。

「這是一個粗略的估計，一個（目前）最可能的猜測。」聯合國人口司領導人口統計工作的派翠克·格蘭德（Patrick Gerland）說。專家們使用了大量、各種數據來源做預測。聯合國人口事務官員薩拉·赫托格（Sara Hertog）表示，人口學家對中印兩國情況的計算結果是基於2022年7月的數據更新。

哈利法科學技術大學教授斯圖爾特·基特爾-巴斯滕（Stuart Gietel-Basten）表示，人口學家通過統計學技術手段分析上述數據並推斷出印度人口超越中國的時點。「當然這些都是預估，但它們都源自相對紮實的數據和不變的方法論。」

報導指出，與中國正在應對人口老齡化相比，印度的人口更年輕，相對任何其他國家新生兒也更多。聯合國人口基金駐印度代表安德里亞·沃伊納爾（Andrea Wojnar）表示，預測研究使用了堅實的方法論，該機構對上述評估結果「有信心」。