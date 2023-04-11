高雄港9號碼頭10日晚上天空出現200台無人機表演，吸引許多人的目光，原來是高雄市政府觀光局為積極推動高雄郵輪國際觀光，首次針對郵輪旅遊團，提供無人機迎賓表演，精彩演出讓船上旅客紛紛拿起手機拍照打卡分享，替高雄做足第一線國際宣傳。觀光局長高閔琳表示，本次安排無人機表演，吸引海內外遊客目光，成功達到宣傳高雄國際觀光目的，該艘郵輪帶來超過千名旅客，一日即為高雄帶入約1,200萬元的觀光產值，未來觀光局將持續爭取更多大型團體來高旅遊。

高雄市政府觀光局為積極推動高雄郵輪國際觀光，針對郵輪旅遊團提供無人機迎賓表演，圖型為高雄港旅運中心。（高雄市觀光局提供）

高閔琳指出，「名勝世界壹號」自4月4日起，以高雄和香港作為雙母港對開航班，目前屬於試營運階段，今年度預報到靠高雄達122艘次，當日入境遊客超過1,000人，以郵輪母港的操作模式，入境旅客每人平均創造的產值大約385美元（折合台幣約12,000元），本艘次幫高雄帶來約新臺幣1,200萬元觀光產值，可見郵輪確為推動觀光產業復甦的重要產業。為創意行銷大型旅遊團體來高雄，去年觀光局宣布與實踐大學共同合作，結合產官學界資源，領先全台推出無人機迎賓表演服務，更曾吸引東南亞萬人團體來高雄辦理獎勵旅遊，為爭取同樣可帶來大批遊客的郵輪，開闢新航線並以高雄為母港，特別祭出無人機表演1次作為獎勵，作為吸引郵輪商靠港之重要誘因，也讓高雄國際觀光，藉由郵輪國際航行時宣傳擴散。

「名勝世界壹號」每艘次幫高雄帶來約新臺幣1,200萬元觀光產值，可見郵輪確為推動觀光產業復甦的重要產業。（高雄市觀光局提供）

名勝世界郵輪總裁吳明發率同仁與乘客一起在甲板上欣賞演出，看著二百架無人機緩緩升空，排列出名勝世界壹號（Resorts World One）、歡迎蒞臨高雄（Welcome to Kaohsiung）等字樣，以及高雄港旅運中心、高雄流行音樂中心、郵輪伴隨海浪波動起伏等圖型，極為生動，對於高市觀光局提供的無人機表演十分讚賞，也感受到市府力推郵輪觀光的用心。

無人機表演排出Resorts World One（名勝世界壹號）迎接千人郵輪客。（高雄市觀光局提供）

觀光局補充說明，本次名勝世界壹號採雙母港作業模式，自4月起定期靠泊高雄港，逢周一及周四自高雄出發至香港，自由行旅客除可原船返回外，亦可採船去機回、機去船回的Fly Cruise多元模式，彈性安排旅遊行程。同時，逢周日及周三自香港上船的旅客，也將帶來國際觀光商機。此次雙母港的操作可吸引國內外旅客至高雄觀光並住宿，除了港澳人士搭乘郵輪入境高雄帶來觀光效益外，也期待外縣市的旅客來高雄觀光並住宿，再搭乘郵輪的集客綜效，為推動後疫情時期的觀光再添助力。