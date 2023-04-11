BRC分析，英國3月的濕冷天候是40多年來最糟糕的，故時尚、園藝以及DIY產品的業績本來也受到波及。不過，母親節卻撐起3月的零售銷售。2023年3月19日是英國的母親節，珠寶、香水和鮮花卻意外大賣。

一年多來，英國消費者一直感受到物價大漲的壓力，高通膨幾乎超過所有受薪階級的薪資成長。上個月，英國政府也指出，自1950年代有可相比記錄以來，當地家庭生活正處於兩年以來最大痛苦中。

巴克萊銀行也統計，英國3月消費者的信用卡以及簽帳金融卡支出金額年增4%，低於2月5.9%。另外，水電瓦斯費卻年增39%，表示能源價格還是居高不下，以及3月天氣寒冷。至於餐廳支出減5.6%，家居裝修費減6.6%，服裝支出減3.4%，創6個月以來最大降幅。

至於英國下個月的查爾斯國王加冕慶典中，巴克萊指出，只有35%英國人會在這個假期進行非計畫性的消費，其中11%會再掏腰包購買其它食物和飲料招待客人，只有8%打算在酒吧慶祝並花更多的錢。