為解決國內長期缺藥問題，衛福部今宣布成立「藥品供應通報處理中心」，並公布平台上路後的缺藥辦理情形，總計接獲20件缺藥通報，其中僅有1件無替代藥啟動公開徵求，衛福部長薛瑞元更向醫院、藥局與廠商喊話「缺藥一定要來通報，而不是向媒體放話，那是不正常的處理方式。」

為強化我國藥品穩定供應機制，衛福部成立的跨部門「藥品供應通報處理中心」，組織架構由衛福部長薛瑞元擔任召集人，衛福部次長王必勝擔任副召集人，平台採專人專責及跨司署合作，底下包含食藥署、中醫藥司、醫事司、健保署、國健署、疾管署等6單位，盼能強化橫向溝通。

食藥署長吳秀梅表示，「藥品供應通報處理中心」自上月底成立，運作平台啟用後，一切通報就當作歸零重新出發，因此未來任何缺要通報都得重新來，截至目前統計（3／25-4／3），共接獲20件西藥短缺通報，其中有5件調查後確認無短缺，10件可使用替代藥，1件無替代藥啟動公開徵求，1件已恢復供應，另有3件處理中。

薛瑞元則說，「藥品供應通報處理中心」啟用後請醫療機構、藥局、廠商重新來通報，「我們期待，如果發生問題一定要來通報，不要到媒體去放話，那是不正常的處理方式，重點是要來通報，我們把案件立案後，才可能有後面的處理，現場媒體我請問各位，你有辦法處理藥品短缺嗎？所以對媒體放話，一點意義都沒有，應該實事求是的來通報。」