有網友在臉書社團「爆料公社」指出，日前用行車紀錄器拍下並檢舉前車亂丟垃圾，向高雄市環保局提出檢舉，未料環保局竟回覆「因實際行為人為副駕駛」因而不受理。網友怒批「法律漏洞」、「偉哉鬼島」。對此，高市環保局今（11）日回應，已建議環保署比照交通道路處罰條例調整，以車主為舉發對象。

1名李姓網友在「爆料公社」PO文表示，7日早上7時50分左右，在高雄大寮和發路往台188縣道路口，發現前方車輛隨地拋棄紙屑、垃圾、垃圾包等，因而向高雄市環保局提出檢舉。

未料，網友卻收到環保局回覆案件「不受理」，理由是實際行為人為副駕駛乘客，於常理上難以逕予認定為車輛駕駛人，故無法逕以車輛所有人為舉發對象，又無其他實際行為人資料，故無法舉發。

原PO氣炸狠酸，「各位記住啦，以後亂丟垃圾記得要從副駕丟，從副駕丟就不會被檢舉，又教各位一招了，以後晚上再也不用趕垃圾車」。

此文引發網友熱議，「一直以來都是這樣，環保局已經教大家最快速處理生活廢棄物的方法，要清潔車做啥」、「可笑啊，變相鼓勵亂丟垃圾，鼓勵大家學起來」、「這法律漏洞，就跟酒駕以前不罰同車，現在就修改同車不制止也罰」。

對此，高雄市環保局稽查科長王健州說明，依據環保署函示，廢棄物清理法裁處對象為實際汙染行為人，車輛乘客亂丟垃圾，與車輛所有人難以認定為同一人，故判定不予舉發。不過，環保局已建議環保署，比照交通道路處罰條例調整，以車主為舉發對象。