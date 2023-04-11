明道在人氣陸劇《弓元特攻隊》飾演底層出身大明星「弓禮」，他被負面新聞纏身，無意間捲入謀殺案，是部懸疑喜劇。他在劇中有許多動作戲，為此他提前訓練，劇中各種赤手空拳武打，或是搭配場地翻滾與跑跳，甚至還得犧牲「色相」。

一場戲他為獲取線索，在夜店慘遭男舞者上下其手，被對方的鹹豬手「從後面來」激烈撫摸共舞，但他不惜犧牲肉體也要拿到舞者身上的警察證，只能咬牙「換體位」，背後抱住男舞者並使出「抓奶龍爪手」，在對方胸前又撫又掏，下一秒得手後以矯捷的後空翻離開舞台，可惜他還沒逃脫就被劫匪識破追殺，當場扭打起來，各種砸玻璃、摔酒瓶，在夜店上演大混戰。

除了武打戲看點，明道與江鎧同的「膠帶吻」也成為話題。劇中兩人同時被綁，手腳遭限制，明道想撕開嘴巴上的封箱膠帶，示意旁邊沒被封口的女方幫忙，只見他倆臉頰互相靠近，零距離磨蹭，江鎧同好不容易用牙齒咬住膠帶的一角並借力撕下來，卻怕被歹徒發現而決定暫停動作重新貼回去，她的雙嘴就這麼嘟上明道嘴角，兩人意外接吻了，無預警的「膠帶吻」也讓曖昧氛圍開始在兩人之間流竄。

《弓元特攻隊》講述被負面新聞纏身的明星弓禮（明道飾），無端與假扮占星師的心理學畢業生周銀元（江鎧同飾）共同捲入一宗謀殺案。在財團、綁匪的追殺陷害中，兩人成為各方眼中的替罪羊，每走一步都會落入另一個更讓人崩潰的離奇陰謀之中。然而，弓禮運用自己都沒想到的睿智和果敢，識破套路見招拆招，和警隊正義力量合作偵破彌天大案。《弓元特攻隊》在MyVideo熱播中。