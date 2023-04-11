塔羅牌老師艾菲爾在臉書上分享，從4月11日起到6月22日端午節，有5生肖運勢將超級旺，依排名依序是生肖馬、虎、雞、猴、鼠，其中生肖鼠有財神星加持，可獲得意外收入，生肖虎和猴則有貴人相助，有機會升職加薪。

▍第5名：生肖鼠

生肖鼠在端午節前人緣丶財運和職場升遷都會很暢旺，加上財神星的加持，有機會得到意外收入或營利機會。同時他們也是聰明才智丶反應靈敏的人，在工作和學習上都有不俗表現，遇考試或檢定可取得優秀成績，職場上也能得到提升，可好好把握。

▍第4名：生肖猴

生肖猴在端午節有貴人星照拂，讓他們得到重要人物的幫助和支持，得到意想不到的機會。在工作方面能有出色表現，帶來不錯的名聲和利益。另外，生肖猴有主見丶勇於創新，在這段時間裡能展現出獨特的創意和才華，獲得更多的關注和讚譽。

▍第3名：生肖雞

生肖雞在端午節之前運勢相當不錯，懂得把握機會丶當機立斷的行事做風，將在工作上能有好的表現。對於醞釀已久的事情會有推波助瀾的效用，趁著這段期間大刀闊斧地推動，不要被太多無關緊要的事物所羈絆，努力保持冷靜的頭腦，專注於目標即可成功。

▍第2名：生肖虎

生肖虎在端午節前是一個貴人相助的時期，貴人的出現能幫助他們在事業上更進一步，並有望升職加薪。而這段時間也是心想事成的好時機，將注意力放在目標上積極採取行動，將能獲得成果。

▍第1名：生肖馬

生肖馬在端午節前財富容易得到提升，只要按部就班，就能順利完成計畫。生肖馬在這段時間也能吸引他人的注意力，容易成為焦點，無論是想拓展人脈，都可妥善利用這段時光。謹記把眼界放寬，並無私地付出，終將有所回報。