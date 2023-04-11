新北市長侯友宜今（11）日上午至新北市警察局主持治安會報，他指示，打擊詐騙犯罪集團我們絕對不手軟，雖然詐騙攔阻金額比上期同期增加20％，回頭看就表示案件還是增加，詐騙仍然無所不在，政府面對詐騙不單靠警察機關力量而已，最重要是從犯罪源頭，把金流一併查獲，另對詐欺的犯罪集團，只要有集團及有暴力性，就要強力壓制，絕對沒有等待。

侯友宜今主持治安會報。（王揚傑攝）

警察局表示，據統計，結合警民力量聯防攔阻詐騙，今年2月至3月共計攔阻金額達7444萬6039元整，較去年同期攔阻增加1776萬7572元，攔阻件數成效提升20％。此外，疫情趨緩後，再度浮現不肖業者假借棋牌社或博弈協會名目，實質非法經營賭博藉以獲利，市府團隊加強監管及查處力度，造冊列管並指派適當諮詢人員或員警入內探訪，聲請搜索票執行查緝，今年3月已破獲蘆洲、板橋、三重等多起賭博案。

侯友宜表示，新北市在打擊詐騙集團較上期攔阻率提升20％，攔阻到7000多萬元，較去年讓民眾減少百分之20的損失，不過面對囂張詐騙集團，要求警方除了不斷強化打擊能力外，夠要從源頭開始追起，將嫌犯一網打盡，尤其犯罪集團有長期性、暴力性、集團性，絕不能用一般的詐欺行為看待，執法手段絕對不能軟，同時法律面也絕對要強化，增加詐騙集團的量刑。

侯友宜強調，黑幫在新北絕對不允許存在，打擊黑幫決心是很強的，一些假藉名義參加活動，就要強力壓制沒有什麼好說，黑幫囂張，我們人民社會不能安心，對黑幫不用多說，就是壓制，該辦就強力壓制，絕不手軟！

警察局長廖訓誠表示，新北警貫徹「幫派零容忍」立場，今年迄3月止已累計查獲治平專案5件、明仁會幹部及成員27人、個別犯罪259人到案。警方將繼續採取強力措施，配合轄區地檢署和市府團隊，清剿組織犯罪源頭，徹底斬斷幫派根源，全力落實新北安居共好的目標。