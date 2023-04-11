高雄多日未降大雨，上月底水情燈號轉為橙燈，水情告急。卻發生用水大戶高達4成節水率不合格，高雄市長今日出席活動表示，近期有大型活動，所以包括餐飲、飯店用水量比較多，不合格比率比較高，後續抄表時沒有改善，會強制封鉛減水，會持續根據供水需水的狀況，來做調節加強管制。

南台灣多日降雨量不足，曾文水庫、南化水庫蓄水量均不足30％，且高屏溪流量也銳減，高雄3月30日將水情燈號下調為橙燈，實施進入減量供水。然而，用水大戶卻高達4成節水率不合格，共382戶節水率未達1成，水公司10日也開出勸導單，若二次抄表再不合格，預計4月中旬開始鉛封，強制節水。

陳其邁指出，整體節水量減少大概23％，用水大戶在工業區部分，大概有250戶列管，合格率超過8成以上，非工業大概列管500戶，最主要是前一陣子有大型活動，所以包括餐飲、飯店用水量比較多，不合格比率比較高，也包括洗車業等，第二次抄表時假如沒有改善，會強制封鉛，來強制減水。

陳其邁表示，總體高雄用水量，平常過去沒有水情警示時，每天大概自來水供水是150萬噸，黃燈時減低到145萬噸，現在橙燈大概是136萬噸，也已經有透過各種節流措施有效降低用水。

陳其邁強調，會持續根據供水需水的狀況，來做調節加強管制。這幾天也會再針對用水大戶，看水情的狀況再來做一些調節加強管制的措施，譬如說洗車用戶或者其他非工業用水大戶，假如未達績效，考慮進一步加強工業、非工業用水大戶的管制。