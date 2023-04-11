半導體產業陷入供過於求，韓廠三星宣布大幅削減記憶體產量，韓媒示警，南韓晶片業務正在像2008年一樣崩潰，晶片銷售數量下降的速度與全球金融危機期間一樣快。南韓總統尹錫悅為此將在下週一召開國家戰略會議，以提高半導體晶片等行業的競爭力。

韓國中央日報報導，根據南韓發展研究所 (KDI) 數據，由於全球經濟疲軟導致對中國的出口下降，南韓2月晶片產量下降41.8%，此數字接近2001年和2008年的降幅；產能利用率也比上一個峰值下滑49.1%，比2001年與2009年下滑幅度更陡。南韓第一季晶片出口則下降40%。

韓國銀行 (BOK) 數據顯示，由於晶片出口仍然疲軟，該國1月經常帳戶赤字達到創紀錄的42.1億美元之後，2 月赤字也有5.2億美元，是11年來首次連續兩個月出現經常帳戶赤字。

南韓晶片行業在2022年3月達到頂峰後開始迅速下滑，指標企業三星第一季營業利潤預估年減約96%，恐創下14年來最低利潤。三星最新表示將大幅減產，報導稱這是一個戲劇性轉變，因該公司之前堅稱即使市場狀況惡化，也不會減產。