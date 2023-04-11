23歲王男前年酒後，路見李及游男不分青紅皂白，拿鋁棒把李打到倒地不起，游喝止轉而追打未果，回頭再棒打李一遍，還嗆：「死了沒有，死就算了」，警獲報到場發生拉扯遭逮，李傷勢嚴重，肋骨等處骨折、右眼破裂，治療後仍失明。王15歲開喝酗酒6年成癮、三天兩頭喝到斷片，法官依殺人未遂罪判6年，宣告禁戒1年；恐嚇、毀損及妨害公務等罪判7月，得易科罰金，可上訴。

王男2021年12月23日晚間與友人在中市聚會，酒醉後，友人開車將送他到1家超商前，就自行離去。王在隔天凌晨2時許見李男及游男在清洗招牌，拿出車上的鋁棒，質問李：「是不是你？」，語畢即持棒朝他頭部重擊，李不支倒地，王再多次猛擊他的頭、背、肋骨左手。

游男見狀喝止，王將矛頭轉向游，持鋁棒要追打他，游逃到店家躲藏逃過一劫，王亂棒敲損路旁的大貨車，再回頭連棒攻擊已倒地的李，把他把到右眼球破裂、右臉開放性傷口、左肋骨骨折合併氣胸、左側尺骨骨折等傷害。

王男還嗆傷痕累累李男：「死了沒有，如果死了就算了」等語。賴姓及蘇姓員警獲報到場，王男辱罵員警，並發生拉扯後，遭警逮捕。

李男被送醫救治，治療後，右眼失明合併視神經萎縮及黃斑部裂孔，經診斷無恢復可能性。

王男否認有殺人犯意，一審法官認定，他雖受酒精作用影響但未達意識混亂或消失程度，還能攻擊他人，犯後語員警對話、抗拒或出言侮辱，被捕後配合完成司法詢問及採證，並未因飲酒而對外界失去知覺擊判斷， 依殺人未遂罪判7年；恐嚇、毀損及妨害公務等罪判7月，得易科罰金。王不服上訴。

二審時，委任律師指稱，經醫師鑑定，回推王男案發時的酒精濃度為0.996mg／L，已爛醉如泥，從警方的密錄器也可看出他語無倫次。王男幼年生活環境惡劣，導致情緒不穩，案發時因飲酒過量而鑄成大錯。

王男坦承自15歲開始喝酒，1個月至少喝15天會喝到不省人事、記憶斷片，經送刑事鑑定認為，他有長期飲酒習慣，酒後易怒，常喝到記憶斷片，無法意識自身行為，並已達「酒精使用疾患」，建議安排接受完整戒癮治療。

法官認定，王男因酗酒而犯殺人未遂重罪，犯案時辨識行為違法或辨識能力減低，未來難以排除再犯、危害大眾之危險，撤銷原判殺人未遂罪部分判決，改判刑6年，並令相當處所禁戒1年，可上訴。

★《中時新聞網》關心您：飲酒過量，有礙健康。酒後不開車，安全有保障！