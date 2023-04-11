另外並非所有未上市櫃及未登錄興櫃股票皆適用此項規定，僅限有依公司法第162條規定經主管機關簽證發行股票者，方須申報基本所得稅，若未發行股票者，則須納入綜合所得稅申報財產交易所得（最高累進稅率40％）。

KPMG安侯建業稅務投資部協理陳信賢舉例說明，甲君以面額每股10元購買A公司未上市櫃股票100萬股，並於110/12/15以每股成交金額20元全部出售，成交價格為2,000萬元，並繳納證券交易稅6萬元及手續費2.85萬元，交易所得計991.15萬元（2,000萬元-1000萬元-6萬元-2.85萬元）。

情境一：A公司股票有依公司法第162條規定經主管機關簽證後發行，則此筆交易所得991.15萬元，甲君可依所得基本稅額條例規定計入個人基本所得稅額，並扣除最低稅負制免稅額670萬元後，再以20％繳納所得稅。

情境二： A公司股票並無依公司法第162條規定經主管機關簽證後發行，則此筆所得應申報為財產交易所得，即甲君須將此所得991.15萬元併入個人綜合所得總額中，以累進稅率課徵所得稅。

也就是公司是否簽證發行股票，對所得稅申報有重大差異。