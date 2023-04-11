據實價登錄資訊顯示，台北市房價近年持續在高檔創下新紀錄，每坪「2字頭」房價區幾乎已絕版，至於每坪「3字頭」房價區，目前以五股、泰山、樹林、土城，這四大區，堪稱房價凹陷區」。相較於新北市外圍第一環蛋黃區的房價動輒都已經站上4～5字頭，房價相對平易近人；這四大區近1年房價普遍都大漲1成，其中，又以泰山漲幅飆最高，達11.8％。

房仲業者指出，實價登錄揭露，在上述四大房價凹陷區中，以泰山區的房價年漲幅最快，高達11.8％，其後分別是五股區（11.7％）、土城區（10.7％）、樹林區（10％）。

東森房屋泰山十八甲加盟店店東蔡坤唐表示，泰山建設題材豐沛，基礎機能完善，房市前景相當看好，隨著建設題材的落實，泰山房價仍有繼續穩步走揚的空間。 蔡坤唐指出，泰山過去因位置相對偏遠、工業廠房較多，導致區域房市表現平平，房價基期相對較低。最近幾年隨著塭仔圳重劃區、泰山十八甲重劃區等重點項目的啟動，再加上五泰輕軌的建設規劃，讓泰山區的房市熱度快速升溫，區域房價也水漲船高。

統計顯示，泰山前幾年的平均房價還普遍落在2字頭，而現在泰山中古屋的房價基本都已經站上3～4字頭，部分新建案的開價甚至可以「坐5望6」，顯見泰山房價正在快速補漲。

蔡坤唐表示，泰山生活機能成熟，到台北市的距離也不遠，最快30分鐘左右就可以抵達台北車站，而且泰山鄰近新莊副都心、新北產業園區，近年來除了在地居民外，也磁吸不少周邊的外溢買盤入住，目前泰山以總價1,000～1,500萬的二至三房中古屋詢問度最高，買方多為在大台北地區工作且有剛性需求的上班族。

穩健的剛需買盤也讓泰山的房市很有支撐力，即使近期受房市黑天鵝影響，區域交易量出現下滑跡象，但房價依然相當堅挺。而且預估未來伴隨建設題材的落實，泰山房價仍有望繼續走揚。

東森房屋研究中心副理黃勝暉表示，自去年以來，央行五度升息，房貸利率重回2％的時代，房貸族的負擔明顯加重，因此今年的購屋民眾需要更加理性，不要過度操作財務槓桿，特別是對於口袋不深的小資族、首購族來說，更應秉持「先求有再求好」的心態，如果暫時無力負擔蛋黃區的高昂房價，不妨先把目光轉向周圍的「房價凹陷區」。

黃勝暉表示，以泰山來看，泰山兼顧生活機能與建設願景，房市發展相當值得期待，而且縱觀雙北各行政區，目前泰山的房價仍處於較低水位線上。