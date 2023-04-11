甲公司111年購買節能電器兩批，其中一批帳列固定資產，並於當年度申請退還減徵貨物稅，該貨物稅退稅款應作為固定資產成本減項，按減除後之帳面金額計提折舊；另一批電器帳列當年度費用，則其退稅款列為當年度費用之減項。

高雄國稅局說明，申請退還減徵貨物稅，應自購買日次日起算六個月內提出申請，上例甲公司如於購買的次年度（112年）始申請退還減徵貨物稅者，該貨物稅退稅款應於申請年度列為該固定資產未折減餘額之減項，依稅法規定計算折舊；若該貨物於111年以費用列帳者，則貨物稅退稅款應列為112年度之其他收入。