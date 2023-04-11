台灣正朝2050淨零排放之路前進，如何轉型考驗政府智慧，行政院副院長鄭文燦11日指出，電動汽機車將是台灣下一個兆元產業，不過路還很長，目前最大的瓶頸是電池，研議將電池產業納入產創條例投資抵減範圍。此外，為增加電動機車占比，他也提出電動機車費率調降想法，期能透過購車補助和費率降低增加購買誘因。

鄭文燦上午出席「未來城市淨零轉動－台灣城市淨零治理論壇」 致詞時指出，淨零、數位轉型是台灣因應氣候變遷2大轉型目標，重點不在於「2050年淨零排放」，而是現在怎麼走向未來，因此又訂出2030年的目標，以階段化的形式達成。

鄭文燦說，台灣機車密度在全世界名列前茅，共計1400萬輛，若未能解決機車問題，交通部門的碳排放及城市生活的品質就會無法解決，因此台灣可以發展以綠色運具為主的智慧生活，政府除了提高公共運輸，也有把後面的最後一哩路考慮進來，也許可以用YouBike，或是搭配電動機車。

桃園市副市長蘇俊賓（左起）、新竹縣長楊文科、行政院副院長鄭文燦、新竹市長高虹安與Gogoro台灣總經理姜家煒等人11日出席「未來城市、淨零轉動」論壇時比出淨零的手勢合影。（張鎧乙攝）

鄭文燦說，他擔任桃園市長時，桃園算是電動機車的領航城市，在補助的政策上是天花板，很快超過8萬輛，還廣設充電樁跟換電站，讓電動機車有一個友善的環境，公部門也率先推動各種優惠購買的方案；不過，目前電動機車站比較低，除了售價之外，費率高也是另個考慮因素，也許未來可以考慮從費率優惠誘因。

鄭文燦說，國發會運具電動化、無碳化，當作淨零轉型的12項重要策略之一，預估將帶動民間投資大概375億，產值會超過9000億，除了傳統油車的6大系統外，還加上車用的智慧控制系統、電動機系統及電池系統。

他坦言，電動運具最大的瓶頸是電池，當前陸製、日本製的佔大宗，這方面會努力投資；但台灣也有優勢，例如ICT產業有非常完整生態系，可讓電動化、智慧化同步並行，結合物聯網、5G、人工智慧、Cloud或是結合大數據，因此智慧移動產業產值不能被低估。

他期望未來淨零轉型能增加產業優勢和保有台灣特惡，讓智慧移動產業可以連結到智慧城市的整體發展，相信電動機車、電動汽車等電動運具，會是台灣下一個兆元產業，不過這條路很長，政府會盡量的把產業所需要的關鍵的技術都納入產創的範圍。