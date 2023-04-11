台積電赴美砸數百億元投資建廠房後，美國商業部公布的晶片法案內容卻讓台積電、三星等業者有疑慮，且台積電董事長劉德音已明確表態無法接受，經濟部長王美花昨（10）日卻僅稱希望不會影響到雙方合作，讓網友全都氣炸，怒批「民進黨真的是要掏空台灣」。

美國商務部日前公布新規定，對要向美政府申請高額補助的企業加上諸多條件，讓台積電、三星、SK海力士等均表達不滿，先前總統蔡英文出訪友邦並過境美國時，各界本期待她能為台積電進行爭取，但至今未有相關消息，讓不少人對蔡此行感到失望。

王美花昨日被問到相關問題，稱美國晶片法還在60天的法案評估期之內，不只台積電與美方持續溝通，經濟部也會密切關注相關進度，期盼不要因為法案細節而影響雙方合作，讓國民黨立委賴士葆酸蔡英文未向美方爭取，王也只會說風涼話，「面對美國要求，台灣只能照單全收嗎？」

此事也被PTT鄉民罵爆，怒批「不幫台積電反而幫美國人說話」、「只會逼台灣企業吞，你有什麼用？」「 原來是美國經濟部長啊」、「人家台積電有疑慮。你政府卻在那邊擔心台美友好被撕裂？」「哪來的合作。是美國搶劫台積電」。