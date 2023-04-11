普發6000元大禮包不翼而飛？ 男子領錢才驚覺已被「盜轉帳」。

去ATM領6000元竟發現沒了？基隆市警察局第三分局七堵派出所於10日接獲報案，有民眾表示其全民普發新台幣6000元疑似遭盜領，該筆金額已遭登記至不明帳戶。警方表示，疑似是盜領者透過申請直接轉入銀行帳戶的方式，將6000元轉入彰化銀行的帳戶，並已於11日行文彰銀調閱該帳戶持有人，積極查緝該帳戶金錢流向。

第三分局表示，根據28歲顏姓被害人所述，其於10日12時至汐止超商ATM領取新台幣6000元時，操作時發現異常無法領取，顏男撥打「1988」專線查詢，得知應該筆款項，已被不明人士登記匯入彰化銀行的帳戶，故顏男認為其遭到盜領而報警，警方追查後，目前偵辦方向以金流追人，來查緝冒領者。

據了解，被害人顏男曾因身分證被冒用，重新申辦身分證，取得另一組字號。他懷疑就是先前冒用身分證的人，盜領屬於他的6000元。

然警方表示，登記領取全民普發6000元，除了身分證字號外，還需健保卡之卡號，但顏男身分證既已變更，加上健保卡並未遺失，僅取得顏男舊身分證字號之人，想藉此盜領6000元並不容易，故本案仍有許多疑點須釐清，也不排除任何可能性。

七堵派出所所長徐永煌進一步表示，據目前調查進度，盜用者疑似利用全民普發現金的「直接入帳」方式，將被害人之6000元，直接轉入盜用者所持有的彰化銀行帳戶。

徐永煌強調，因為個資保護的要求，銀行資料無法任意調閱，故已於11日正式行文給彰銀，盼銀行能協助盡速追查到該盜領帳戶持有人，並追回被害人的普發6000元。

基隆市警察局第三分局呼籲，民眾應妥善保管個人身分證件，避免遭到詐騙及有心人士冒用。