亞系外資表示，由於智慧手機需求疲軟，TDDI自2022年以來出現大幅修正，加上LCD正朝向OLED遷移，但相信這種情況現在正在逆轉。第一季通路的庫存已經大致消化完畢，部分價格上漲，根據調查，後端市場產品價格已經上漲。亞系外資也點出另一項觀察指標，那就是另外一家驅動IC大廠敦泰(3545)有超過50%的銷售額來自手機用TDDI，敦泰2月營收季增39%。

亞系外資表示，目前電視和高階IT需求趨穩，LDDIC需求正在復甦，比如說遊戲市場，液晶顯示廠商電視產能利用率居高不下，看好預計IT的UTR(產能利用率) 將在未來幾個季度有所改善，期望IT成為另一個支持聯詠LDDIC在下半年的營運成長貢獻。

亞系外資表示，聯詠正在為蘋果2024年款的iPhone Pro系列提供OLED驅動器樣品，聯詠在業界具有技術領導地位，此優勢有利於聯詠打進蘋果供應鏈，iPhone相較Android將具有更高的定價能力、毛利率。

亞系外資看好TDDI消化已經接近尾聲，加上2024年有機會打入蘋果供應鏈，故將聯詠目標價由380元調升到510元，評等由優於大盤調升到買進。