桃園地院今(11日)上午向北監借提一名蘇姓槍砲通緝犯，但是在蘇嫌進入地院後，趁著獄警疏忽之際趁隙脫逃，桃園地院立刻要求桃園警方追緝，嫌犯脫逃一小時後在迴龍女友住處落網，據了解，會發生這起脫逃事件，疑與法警疏失有關。詳細案情細節還有待進一步釐清。