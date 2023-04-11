教士明星三壘手馬恰多（Manny Machado）的挑釁動作意外獲得NBA職籃選手的共鳴，籃網隊前鋒「G型神探」布里吉斯（Mikal Bridges）居然是馬恰多的球迷，還模仿他敲出二壘打的慶祝動作，改成自己投進三分球的手勢。

馬恰多球技了得，也特別擅長激怒對手，他擊出二壘打或全壘打之後會伸手指向對面，搖頭晃腦地顯擺一下。布里吉斯喜歡看棒球，他是鐵桿的費城人球迷，在教士隊發布的Padres Newsletters提到，布里吉斯去年看了費城人與教士的國聯冠軍戰，因此深受馬恰多影響。

布里吉斯說：「我也是馬恰多的球迷，我看到他擊出二壘打又做了那些動作，他伸手指向對面然後擺頭，我就想著，我要在我自己的三分球慶祝加入這個動作。」兩人動作的細微差異在於布里吉斯必須一邊向後跑做出手勢（進球之後要回防），不像馬恰多可以安然站在壘包上嗆聲。

馬恰多得知此事相當開心，他說：「能讓教士隊被注意到，這感覺很特別，而且看到其他領域的運動員來支持，真的很特別。」他稱讚布里吉斯過去幾個球季的好表現。布里吉斯是有名的鐵人，正在延續自己連續392場出賽紀錄，他的三分球命中率38.2%，當然比棒球選手二壘打的機率高得多，這個動作可以更常在他身上見到。