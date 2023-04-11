該局說明，111年度綜合所得稅結算申報第一批退稅案件包括：一、採網路申報退稅案件；透過線上及電話語音確認回復的稅額試算服務退稅案件；三、112年5月10日前以書面方式向戶籍所在地稽徵機關確認之稅額試算退稅案件。

自111年度綜合所得稅結算申報開始，於申報期限內採二維條碼及人工申報方式之退稅案件，經稽徵機關核定退稅者，一律列為第二批退稅，取消原5月10日前向戶籍所在地稽徵機關完成申報列為第1批退稅的規定。

台北國稅局建議，民眾可採用網路申報（含手機報稅），不僅可列為第一批退稅，且不受時間及地點限制，省時又便利。

選擇「直撥（轉帳）退稅」安全且快速，第一批退稅款將於112年7月31日當日直接撥入納稅義務人指定存款帳戶；未採用直撥退稅方式或退稅款無法轉入存款帳戶者，則由國稅局寄發退稅憑單，再由納稅義務人於兌領有效期限內，持憑單至金融機構辦理託收或提兌。

為縮短納稅義務人領取退稅款的時間，建議採用網路申報（含手機報稅），並提供存款帳戶供稽徵機關辦理轉帳退稅，除退稅款可早日入帳外，更不必擔心退稅憑單遺失或被冒領，同時可免去往返金融機構提兌的時間。