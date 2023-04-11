讓障礙不再是障礙！苗栗縣特殊教育學校啦啦隊，今年獲得啦啦隊協會推薦跟肯定，19日將代表台灣前往美國參加世界啦啦隊錦標賽。校方11日舉行感恩成果發表會，會中孩子們除展現平日辛苦練習成果，也將手作卡片贈給國教署長彭富源、苗栗縣長鍾東錦，以表達謝意。

啦啦隊成員成果發表。（李京昇攝）

苗縣特教學校3年前組成高職部、國中部23名學生組成男女混齡啦啦隊，成員多半是唐氏症寶寶、智能障礙或有過動症等情況，但他們樂觀向學，讓身心理障礙不再是障礙！2020年首次參加全國啦啦隊錦標賽，就初試啼聲拿到特優，接著連續3年榮獲特優佳績。

眾人合影留念。（李京昇攝）

也因為這幾年努力，校方啦啦隊今年獲得中華民國台灣競技啦啦隊協會推薦跟肯定，獲選為國家代表隊，4月19日到21日，23位大孩子將前往美國佛羅里達州奧蘭多挑戰世界啦啦隊錦標賽。

縣長鍾東錦收下孩子們親手製作的卡片。（李京昇攝）

在出國前夕，為了感謝教育部、苗栗縣政府等各界經費支援，校方今天特別舉辦成果發表感恩會，彭富源、鍾東錦、立委徐志榮、教育處長葉芯慧等人到場為選手們授旗勉勵，拉拉隊員們也帶來精采演出，讓彭富源等人驚艷，也期待他們載譽歸國。

國教署長彭富源、苗栗縣長鍾東錦為選手們授旗勉勵，。（李京昇攝）

苗栗特教學校訓育組長簡孟瑩說，啦啦隊動作複雜且多變，正常人可能學3次就上手，但孩子們必須學30次、300次以上才能純熟，像是啦啦隊專業動作「電梯」，要4個人1位成員撐起站立，或是動作「水上芭蕾」，被撐住的隊員要仰躺，都必須克服壓力跟足夠信任感，才能夠完成。

國教署長彭富源接下手作卡片。（李京昇攝）

簡孟瑩表示，許多動作對正常人而言，要訓練就不容易，何況校方啦啦隊成員，不乏有唐氏症寶寶，可能平時光是走路都有點困難，因此要完成動作得下很多苦心，因為考量孩子們情況，每周練習2、3天，每次練習兩小時。

每當啦啦隊要練習時，舞蹈系畢業的簡孟瑩會跟有啦啦隊員比賽經驗的老師馬雨庭、孫御閔，還有老師吳秋菊、彭惠珍、顏玲惠等共6人，每場不缺席參與，手把手的演練一次後，並陪伴在孩子們身邊，直到他們學會為止。

簡孟瑩提到，一般人可能很難想像有身心障礙的孩子，要完成1個動作是多困難的事情，在一次又一次的練習後，他們能完成4個8拍的動作，到現在能演出兩分半的表演，是相當不容易，有家長跟她分享，這是她孩子人生首次當主角的機會，也獲得最多掌聲的時候，讓她很感動。

苗栗特教學校長周敦懿說，校方早在2005年就有類似啦啦隊的社團，不過主要目的是希望帶孩子活動筋骨，正式參與競技啦啦隊比賽是3年前，這一路走來很艱辛，要很感謝教育部、苗栗縣府還有各界的幫忙。