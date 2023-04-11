前總統馬英九和總統蔡英文分別出訪中國、過境美國，馬英九宣布「九二共識又活過來了」，蔡英文則說「台灣絕不因打壓而屈服」，呈現出兩條迥異的政治路線。民眾黨立法院黨團幹事長張其祿、總召邱臣遠今（11）日召開記者會指出，九二共識已被汙名化，甚至成統戰概念，台灣人普遍難以接受，呼籲兩岸需要在對等、尊嚴前提下，進行對話交流。

張其祿表示，馬英九返國後大談「九二共識活過來了」，但實際上，九二共識這個31年前的概念早已經被汙名化，甚至被中國直接拿來對接「一國兩制」的統戰概念，台灣人普遍難以接受。

他說，馬英九的「一中」談的是「一個中華民國」，但老共有接受嗎？對照下來，國民黨和馬英九前總統的論述明顯有落差，同時和台灣目前現實脫節，當前台灣人對國家認知是：國是「中華民國(台灣)」，家是「台灣」，若國民黨仍緊抓著「九二共識」，無法讓多數台灣人所認同。

張其祿指出，中國不承認馬英九的「一中解釋」及「九二共識」認知，更沒接受國民黨所謂的「一中各表」。尤其馬英九此次訪中、釋出善意，沒讓中共放棄武力犯台及威脅台灣，中共反而環島軍事演習，何來說「有共識」？

張其祿表示，打壓只會讓台灣人心越離越遠，唯有海峽兩岸基於「相互承認、尊嚴、平等」來對話，讓人民遠離戰火，才是兩岸良性發展最佳解方。

邱臣遠指出，為期3天的環台軍演剛結束，民眾黨團強力譴責中共恫嚇台灣的軍事行為，惡化兩岸關係。4月8至9日間共機擾台達71架次，其中46架次越過中線；而10日更達到91架次，已突破單日最高架次，其中逾越中線進入西南及東南空域更達到54架次；可以看出中共採取消耗戰或疲勞戰，導致我國飛行員出現警戒疲勞，以及大量油料耗損，出動一小時就要耗費逾百萬元油耗費，年初更傳出軍方年度油料費用不敷使用，陸續向行政院申請動支預備金共16億8477萬3千元，凸顯空軍的攔截與防衛機制應當重新檢討。

邱臣遠表示，由於戰機頻繁出勤，台灣2016至2022年間軍機累計發生18起意外、12件墜機、27人殉職，更須注重零件更換與保養，同時飛行員每次執行警戒區離任務分秒都是關鍵，因此國防部應以科學管理，掌握飛行員的身心壓力及疲勞狀態，並應加強輔導與心理建設。

他說，有鑑於台灣向美國訂購的66架F-16三年後交貨，屆時可能會出現「飛行員及地勤人員不足」的窘境，呼籲政府通盤檢討飛官及地勤人員的招募管道，挽留屆退資深飛官，延攬其教育新血，減少人力負擔。