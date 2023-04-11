中共軍演昨天落幕，蔡英文總統今針對中國軍演發表錄影談話表示，身為總統，代表國家走向世界，無論出訪友邦、過境美國，和國際友人交流，不只是行之有年，更是臺灣人民的共同期待。中國卻藉此發動軍事演習，造成臺灣海峽與區域的不穩定，這不是一個區域內大國的負責任態度。

總統強調，這段時間，有些人或許是刻意誤導，或許是對國安系統運作不夠熟悉，而散播一些不正確的資訊。她要強調，面對各項侵擾行動，或面對認知操作，國軍與國安團隊都充分合作，即時協力，讓各項國家安全的工作都能確實到位。堅守崗位的各級指揮官，若有必要，則隨時透過保密視訊溝通討論。

總統指出，在此感謝全體國軍和海巡同仁，在這段期間，憑著高度的專業和使命感，沉著冷靜地守護台灣的領海、領空，大家都辛苦了！「謝謝你們」。

總統說，而國安團隊即時地與各方保持最好的聯繫，縝密地掌握、研判情勢，和國軍一體，攜手守護國家安全，也非常辛勞。

她說，這段時間的各項軍事應處，她也充分授權國防部長依照軍事專業應對，部長也隨時向她報告。

她強調，此時此刻，軍民一體、團結一致，不受錯假訊息誤導，共同守護民主臺灣，是首要之務。

她說，雖然中國的軍演告一段落，國軍和國安團隊仍會持續堅守崗位，捍衛國家。請各位國人放心，也請再一次為第一線堅守崗位、守護家園的國軍加油。謝謝大家。