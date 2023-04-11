知名作詞人李坤城2013年認愛小40歲女友林靖恩，這段「爺孫戀」飽受輿論壓力，但兩人依舊挺過難關邁向第十年，未料，李坤城本月8日不敵大腸癌病逝，據悉生前不忘向林靖恩告白「妳是我的天使」，讓人為之動容，兩人昔日曾上節目分享交往過程，更透露首次約會是在義大利餐廳。

李坤城生前上節目《新聞挖挖哇》時，曾透露兩人尚未交往前，有個小20歲的女朋友，當時林靖恩對於這段年紀相差懸殊的戀情感到好奇，便用通訊軟體詢問細節，也透露自己的成長過程，兩人的互動才更加頻繁，直到某次約在情人節餐廳，用餐後相約看電影，才產生出超越普通友誼的情愫。

被主持人問及這段「爺孫戀」跟先前戀情有何差異?林靖恩表示李坤城年紀較長，不會像同年齡的人有著較幼稚的心態，相較下也較穩重，更害羞表示：「不知道自己到底喜歡他什麼，就是感覺」，更補充說道：「不會由外表做為交往依據」，對於被來賓暗示李坤城是文字專家，不擔心他擅長「修飾言語」嗎?，林靖恩則是回應：「被騙就算了，反正那段時間很開心」，一字一句都透露出濃濃愛意。

李坤城及林靖恩昔日上節目透露相戀過程。(影片／新聞挖挖哇Youtube)

李坤城爆出死後沒有留遺產給兒子，讓外界質疑是否全給林靖恩，對此，林靖恩指出李坤城把生前珍藏的的黑膠及留聲機留給她，對她而言就彌足珍貴，其他細節不需要對外界交代，李坤城兒子也還原真相：「我現在和以後都這麼會賺錢的能力，應該說創造幸福的能力，就是你給過我的，你已經給我很多了」，指出爸爸對他不計回報的付出就是最好的禮物。