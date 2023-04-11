「農為國本、本固則邦寧！」大安區農會為慶祝農民節大會，11日上午假大安區農會3樓視聽室舉行112年度農民節大會，表彰優秀農民及協助農會相關業務有功人員共362人。農會總幹事蔡建宗說，藉由表揚大安模範農民，慰勉其歷年來的努力與辛勞，期許新的一年豐收滿滿。

大安農會今天表揚優秀農民及協助農會相關業務有功人員共362人，包括111年度台中市「四健尬看麥」作業組成果發表競賽-季軍共6名，台中市關鍵報告-榮獲農業創新菁英選拔賽獎勵1名，協助水利推廣業務有功人員10名，協助農會推廣業務有功人員83名，及協助推行信用業務績優人員52名等。

大安區農會為慶祝農民節大會，11日上午假大安區農會3樓視聽室，舉行112年度農民節大會，表彰優秀農民及協助農會相關業務有功人員。(大安區農會提供)

蔡建宗指出，農會還表揚協助農事推廣工作熱忱人員10名，協助家政推廣工作熱忱人員18名，參與果菜共同運銷績優人員46名，參與毛豬共同運銷及畜產績優人員12名，協助供銷業務績優人員21名，協助推行信用業務績優人員73名等。

大安區農會為慶祝農民節大會，11日上午假大安區農會3樓視聽室，舉行112年度農民節大會，表彰優秀農民及協助農會相關業務有功人員。(大安區農會提供)

大安農會慶祝農民節活動，除舉行表彰優秀農民頒獎典禮，現場還穿插家政班媽媽們的舞蹈表演及二胡演奏，另外還有鄉土小吃的品嚐及農特產品展示，推廣安泉米行銷等活動，讓消費大眾更認識大安的在地農產品，帶動市場銷售及擴大消費向異地推廣優質大安米。

總幹事蔡建宗呈現去年大安區農會輔導農友生產成果，包括芋頭 918公噸、蔥129公噸、其他蔬菜20公噸，合計1067公噸；毛豬運銷8萬2973頭；公糧收購保管一期作3101公噸、二期作202公噸，稻穀市價收購一期作3988公噸、二期作853公噸；輔導農民二期轉作農村花海景觀作物共431位農友，花海景觀花卉面積230.6894公頃等。