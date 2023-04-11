10年前大夯、在鬧區幾乎是條條街巷都有的夾娃娃機店，近年因吸引力下降，加上疫情侵襲熱度不再，這兩三年的夾娃娃機店幾乎都門可羅雀，少見夾手入內試手氣；不過近來市區又出現新型態的夾娃店，每天都吸引大批人潮，夾娃店有大復活之勢，不過，這下警方也又開始忙碌了！

新竹市區近來出現幾家新型態的夾娃娃機店，一反近年門市冷清的狀況，而是擠滿大小朋友爭夾的熱鬧場面。原來業者捨棄過去以玩偶、公仔為主的內容物，主打實用的生活用品、熱門零食。

加上機台分為容易與困難，不再讓消費者有像遇上詐騙集團之感，而是真正能夠夾到東西，走一趟夾娃店，就像走一趟全聯一樣，花點錢「買」些想吃、要用的，最重要的還有夾娃娃的娛樂效果。

此外，業者甚至還不時推出夾滿半車以上送摸彩券的噱頭，並以直播抽出包括IPhone 14手機、Dyson 吹風機、吸塵器、70吋大電視等誘人商品吸引顧客上門，再次掀起夾娃樂。

有民眾就說，有得玩又能夾到喜歡的商品，比過去夾公仔、玩偶「實用」多了，來一趟，運氣好點，根本就是去超市賣場一樣，泡麵、飲料、泡芙、巧克力什麼都有，比過去的傳統夾娃店吸引人多了。

而在夾娃娃店又變的熱門後，警方也又開始忙碌了，因為機檯夯，代表投入的硬幣就多，如此就又引來宵小竊賊上門光顧，雖然部分超夯的夾娃店有打烊關門的時間，竊賊無法入內行竊，但24小時不打烊、不關門的店仍大有人在，因此新竹縣市也發生多起夾娃娃機遭竊案件。

新竹市警第三分局近日就接獲報案，指有2名犯嫌常趁深夜時分且夾娃娃機店無人看管之際，駕駛自小客車尋找下手目標，1人於車上把風，另1人則持油壓破壞剪、老虎鉗、板手等工具，進入店內破壞娃娃機投幣機後竊取裡面零錢花用並購買毒品，得逞後立刻駕車逃逸，造成多位店主及台主損失。

警方日前組成專案小組，經多日跟監埋伏蒐證後查知嫌疑人鄭姓、孫姓等2人涉嫌重大，分別於南大路、宮口街一帶將2嫌逮捕，並依竊盜等罪嫌移送法辦。