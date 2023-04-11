新北一名家族企業的董事在外與一名護理師發生外遇，結婚20年的妻子日前發現丈夫的手機備忘錄中記錄某女子的月經日期，還寫下「1出」（射精1次）、「2X」（嘿咻2次），小三甚至傳訊息要男方內射，說「你趕快離婚…什麼時候要娶我」，正宮崩潰求償200萬，法官判2人共同賠償80萬。

判決書中人妻主張與丈夫民國91年結婚育有3子女，她在前年12月發現丈夫手機LINE訊息有「寶貝」、「愛你」、「想你」，發現對方外遇，丈夫手機備忘錄還記有小三的月經日期與與「1出」（即射精1次）、「2X」（即發生性行為2次）等文字，手機相簿中也有多張親密出遊合照。

此外，正宮還發現小三傳訊息給丈夫「你什麼時候要離婚啦，趕快娶我啦」、「你趕快離婚，帶著你的小孩」、「什麼時候要娶我，先帶人去買鑽石」，丈夫至少給小三30萬和數個名貴包包，訊息中小三還要丈夫「內射」；男方是家族公司的董事，資產豐厚，小三則是醫美診所護理師，正宮為此求償200萬。

法官根據男方睡著時其手機螢幕開啟的照片、男方與小三Line對話紀錄翻拍畫面、2人出遊的親密照片、備忘錄畫面、錄音光碟等，認定侵害配偶權事實明確，男方主張配偶權不存在，男方與小三均認為求償金額過高，法官最後依逾越男女通常社交禮節之情，侵害正宮配偶權，判賠80萬元，可上訴。