「 演什麼像什麼」的金鐘視帝游安順，近期在熱門台劇《模仿犯》有令人深刻的動人演出，網友發現他同時也在其他台劇及國片現身，驚呼他真是「時間管理大師」；游安順在綠光創藝台灣文學劇場系列經典之作《清明時節》中也將演出外遇事件男主角，周旋在元配張玉嬿與外遇對象張靜之之間，他表示：「當時吳念真導演來找我演出時，我心想會不會找錯人啦，把我想成是張震嗎？一次遇到元配跟外遇對象都漂亮的機會是不太可能的。」

《清明時節》由張玉嬿、游安順、張靜之、柯一正主演。（綠光創藝提供）

《清明時節》劇本由導演吳念真改編「台灣契訶夫」鄭清文的文學作品，第 4次搬演舞台卡司將由新面孔游安順、張玉嬿以及老班底柯一正、張靜之領銜主演 。關於導演選角，讓男主角周旋在兩位都相當亮眼的元配跟第三者之間，日前游安順上節目開玩笑表示：「《清明時節》是我在真實的人生不可能會發生的，所以在戲裡面發生的話，可以享受戲劇的感受。」不過在認真了解劇本後接演，他呼籲：「也許我的外表跟劇中角色外在條件有些差距，希望大家可以跟我一起走入輝昌的內心世界，不要在 外在上琢磨。」一旁的張玉嬿則以元配角度立馬肯定「我覺得你帥就好」。

綠光舞台劇《清明時節》以2023昇華版本加演重新亮相，將於6月起陸續與高雄、台中、台北觀眾見面。導演吳念真認為「外遇」是一個千古不變的話題，即使故事發生在1950年代，仍禁得起時代考驗值得 探討。不過過往外遇議題總是從元配開始談起，很少以第三者的背景或立場來剖析 ，吳念真說，「第三者的父親這個角色是我特別寫的，原著描寫1950年代封閉的民風，一個身為地方的紳士，為劇中男女主角證婚，卻還要為自己的女兒成為破壞這對夫妻的第三者而道歉。」

身為導演也是演員的柯一正針對外遇也提出有趣反思，認為會外遇的人就是想像力不夠豐富，因為身為導演想像力太豐富，且想像的內容會完全呈現，所以外遇這件事，想像自己遇到一位喜歡的對象，從曖昧、甜蜜、爭執到分手，只要腦子裡想像過，外遇就完成了！4度詮釋第三者父親的他邀請大家進劇場欣賞《清明時節》，因為吳導寫的這個父親角色給了曾經外遇過的男人不同的人生領悟。

綠光創藝台灣文學劇場經典作《清明時節》今年以「2023昇華版」再次登上 舞台，實力派卡司 柯一正、張玉嬿、游安順、張靜之領銜主演，6月23日至25日 在高雄衛武營國家歌劇院首登場，6月30日至7月2日於臺中國家歌劇院大劇院，9 月1日至9月10日則在台北國家戲劇院演出。