為解決國內長期缺藥問題，衛福部今宣布成立「藥品供應通報處理中心」，針對社區藥局經常反映藥物遭醫院搶貨的問題，衛福部長薛瑞元表示，如醫院端藥品庫存沒問題，盤商不一定要依合約優先供應藥品給醫院，以確保藥局能取得調劑藥物。

薛瑞元指出，缺藥通報的型態很多，有部分是因分配不均的問題所致，如民眾常使用的慢箋，經常要到社區藥局進行調劑，如將來有社區藥局通報缺藥，會是藥品供應商視各醫院的庫存進行調配，如醫院端庫存無虞，供應商可不依合約優先供貨給醫院，確保社區藥局有藥。

食藥署長吳秀梅表示，針對規模較大的醫院，已要求叫貨量不得超出去年同期的1.1倍，防止醫院蓄意囤藥，至於缺藥通報的評估內容，則包含實際上是否有無缺藥？有無替代藥品？是否需啟動專案輸入或製造？這些作業流程大約會在1周內完成，食藥署明起每月也都會公布2周內的辦理情形。

另對於盤商藥物庫存的監控，薛瑞元則指出這算是更早期的預警系統，目前尚未完成建置，將徵求相關團體前來承接計畫，畢竟這部分需要監看盤商的進出貨情形，如有發現進貨狀況較吃緊，就可預期未來會缺藥，可緊急、提早了解問題出在哪個環節。

此外，食藥署也要求國產／進口藥商需定期彙報6個月內的庫存量，如業者不配合有無罰則？吳秀梅說，其實業者目前都非常配合，我們要求要有6個月的庫存，就包含原料藥部分也要有所準備，如碰到短缺就要馬上通知食藥署，除非是特殊原因，否則依照藥事法可祭出罰則。

吳秀梅強調，原料藥庫存很關鍵，不只是國內製造業者會面臨到，國外廠商也一樣，所以大家對原料藥的掌握應該都很即時，且藥物的製造不一定都需要3到6個月，相信業者都會掌握好，一定要能備足6個月的量來供應台灣的使用需求。