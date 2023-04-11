其中，日系外資看好台積電台積電下半年營收強勁復甦、全年大致持平去年，維持「買進」評等、目標價630元。美系外資則維持今年營收衰退4％預期不變，但認為明年可望強勢反彈24％，帶動股價表現持續優於大盤，維持「加碼」評等、目標價650元。

台積電2023年3月自結合併營收1454.08億元，月減10.89％、年減15.44％，降至近17月低點、仍創同期次高。累計首季合併營收5086.33億元，季減18.69％，仍年增3.58％，改寫同期新高，但低於財測預期。

台積電先前預期，若假設新台幣兌美元平均匯率30.7元，首季合併營收將介於167～175億美元，相當於新台幣5126.9～5372.5億元，季減14.1～18％、年增4.4～9.4％，實際結果低於財測及市場預期約3～4％。

日系外資指出，首季新台幣兌美元匯率實為30.4元，據此推算台積電首季美元計價營收為167億美元，實質仍達成財測低標，目前預估首季每股盈餘7.6元，符合市場普遍預期。美系外資認為，首季營收僅達低標，主因PC及智慧手機需求疲弱影響7奈米製程需求。

展望後市，日系外資預期在在廣泛的庫存回補、3奈米製程貢獻增加、生成式AI需求增加高速運算（HPC）業務調升空間帶動下，台積電下半年營收將出現顯著復甦，因此匯率因素不影響對台積電展望的正向看法。

日系外資認為，台積電3月營收年減幅度代表此次庫存修正谷底，預期第二季美元計價營收將季減個位數百分比、為全年谷底，並預期下半年營收將強勢季增逾20％，使全年營收達760億美元，大致持平去年。維持「買進」評等、目標價630元。

美系外資則認為，由於蘋果減少5奈米製程訂單、PC及安卓智慧手機訂單恢復緩慢，預期台積電第二季美元計價營收將季減6％。鑒於經濟衰退風險和終端需求疲弱風險揮之不去，儘管台積電可望受惠3奈米製程強勁成長，但認為半導體下半年復甦不會非常強勁。

美系外資仍預期台積電今年美元計價營收將衰退4％，低於公司先前預期的持平略增。不過，台積電股價今年以來上漲18％，表現優於加權指數的12％。預期在投資人關注焦點轉向明年潛在反彈下，未來幾個月股價表現將優於大盤，維持「加碼」評等，目標價650元。