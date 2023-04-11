國立暨南大學附屬高中18名學生日前至日本筑波大學參加「Science Edge 2023」科學競賽，其中陳宥蓉家中栽種茭白筍，她與同學馮湘芸發想並研發「福壽螺終結裝置」，該作品獲銀賞獎。暨大附中校長黃方伯與有榮焉說，學校長期推廣科學科技跨域課程，這屆有240多件作品參賽，學生作品一舉獲銀賞，證明多元課程成功。

陳宥蓉、馮湘芸以「福壽螺終結裝置」到日本參加「Science Edge 2023」科展，以英文傳遞作品的理念及成果。（（暨大附中提供／楊靜茹南投傳真）

高中生國際科學想像論壇（Science Edge）活動源自2010年，由日本筑波大學國際會議場館長、諾貝爾物理獎得主江崎玲於奈博士發起主辦，每年吸引全球20多國高中生參與，2019年參加人數約1600人，近年受疫情影響活動中斷，今年復辦「Science Edge 2023」，近240件作品選出8件金賞、8件銀賞，台灣僅4件作品入選。

「福壽螺終結裝置」以太陽能為動力在水田前進，發現福壽螺卵塊，啟動水槍將卵塊沖落。（楊靜茹攝）

埔里鎮茭白筍素有美人腿之稱，年產值超過10億元，也是台灣重要夏季蔬菜。高中二年級獲獎學生馮湘芸表示，同學陳宥蓉家中種茭白筍，得知福壽螺危害一直是棘手問題，因福壽螺卵塊掉入水中就不會孵化，她們在科學專題老師駱奕帆帶領下，發想、製作「福壽螺終結裝置」。

陳宥蓉講解，父親曾用農藥「三苯醋錫」去除外來種福壽螺，該藥禁用後，放養菜鴨、烏鰡等生物防治效果有限，因此研發「福壽螺終結裝置」，作品以太陽能為動力，就像掃地機器人能遶過阻礙前進，再利用顏色區分福壽螺卵塊，使出水槍將卵塊沖落。此次獲獎感謝中山工商楊鎮澤老師技術指導、暨大教授陳啓東細心陪伴。

暨大附屬高中18名學生日前赴日本參加「Science Edge 2023」科展。（（暨大附中提供／楊靜茹南投傳真）

黃方伯表示，感謝暨南國際大學教育學院USR計畫及天晴能源公司董事長蔡志忠協助、挹注資源及經費，讓18名學生透過科學競賽拓展國際視野，學校成立跨域團隊，絢練孩子以英語傳遞作品的理念及成果，透過科學競賽互動交流，展現偏鄉學校長期推動科學跨域課程的實力。

謝謝師長們的協助與支持，在日以繼夜、不眠不休的努力後，透過作品發想、製作、編修到發表的過程，將生物、電子、電機以及資訊科技等跨學科領域融合，並結合英語口說表達，這種學習歷程非常有趣且提高學習成效。