台積電在高雄設立28奈米廠傳出生變，台積電高雄廠計畫採購的28奈米機台清單也全數取消，恐無法如預期2024年完工。高雄市長陳其邁表示，高市府與中央全力協助、配合應辦事項，相關的建廠進度，也尊重台積電的佈局、市場考量。

台積電曾在2021年11月宣布在高雄投資設立7奈米、28奈米二座12吋晶圓廠，去年下旬台積電卻宣布7奈米廠暫緩，今年1月台積電總裁魏哲家在法說會上指出，7奈米設廠計畫延後，28奈米廠則按計畫進行。

而現今又傳出台積電原訂1月開標的高雄廠機電工程標案延後1年，相關無塵室、裝機作業延後、台積電高雄廠計畫採購的28奈米機台清單也全數取消，意謂預計2024完工的28奈米廠恐無法如期完成。

面對媒體詢問28奈米製程恐生變？陳其邁簡短表示，高市府與中央的應辦事項都按照進度，也積極給予協助、全力配合，相關的建廠進度，也尊重台積電的佈局、市場考量。