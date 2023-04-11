歌手朱芯儀於2021年底診斷出乳癌2到3期後，已轉移到淋巴，進行一系列漫長的療程與乳房切除和重建手術，復原狀況良好，她在2023年1月宣布做完第18次治療，終於結束整個療程，外界替她開心不已。豈料，她近日在IG曬出黑白照，寫道：「未知的恐懼才是最可怕的。」

朱芯儀於昨(10)日在IG上傳一張黑白照，胸前被畫上一個「Y」字記號，是手術的記號，寫下：「未知的恐懼才是最可怕的，我上次手術前曾經問了一個問題，手術被麻醉的時候，我沒有意識也沒有感覺，那時我是去了哪裡啊？有可能像一些電影說的我靈魂脫體高高飛起，像在看著別人那樣嗎？」醒來之後老公詢問她夢中的經歷，她表示就像睡了一個很長的覺。

朱芯儀曬出黑白照，表示未知的恐懼才是最可怕的。(圖/朱芯儀 IG)

事實上，自從朱芯儀得知罹患乳癌後，便積極接受治療，不時透過社群分享化療生活，整個2022年她奮力與病魔抗戰，還得承受外婆、姑姑先後離世的痛苦，其中姑姑也是乳癌病友，因不願接受化療導致病情加重，臨終前堅定地看著朱芯儀，交代：「你要好好活下去。」令她心碎，下決定要帶著姑姑的愛繼續活下去。

而她也在今年年初迎來第18次的化療，結束後朱芯儀藏不住笑意：「盼這天盼了好久，終於到來」，同時許下心願：「希望2023一開始，我能健康平安，祝福我的你們也是。」堅強又積極的態度令粉絲們心疼不已。