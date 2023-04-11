現代人重視牙齒健康，但對於刷牙仍有錯誤迷思，牙醫師表示，要正確刷牙才能真的清潔口腔，一般民眾有4大錯誤的刷牙觀念，例如用力刷比較乾淨、飯後趕快去刷牙、刷牙就是刷牙齒等，事實上，刷牙太用力會導致牙齦受傷，且磨損牙齒表面，而飯後刷牙可能會因食物屬酸性物質，而害琺瑯質受損。

牙醫師劉馥萱在其臉書粉專表示，刷牙是每天都要做的事情，但是並非人人都刷對牙，她列舉4大錯誤刷牙觀念。

第一為刷用力比較乾淨。她表示，許多人為了想要刷乾淨，就拼命刷牙，但其實這是錯誤的，因為太過用力會導致牙齦受傷，牙齒也可能被磨損，且應使用適中偏軟刷毛的牙刷，較有利於齒質

第二為飯後立刻刷牙。她表示，飯後立刻刷牙，可能會因食物殘渣中的酸性物質，導致牙齒琺瑯質損耗，例如剛喝過汽水、果汁等酸性飲料，都不建議立刻刷牙，建議用餐後過半小時，或是先漱口後再清潔牙齒。

第三為牙就是刷「牙齒」。她表示，刷牙不只是刷牙齒表面，更重要的是要清潔牙齒和牙齦交界處，因為那是牙菌斑最容易滋生的地方，因此牙齒與牙齦交界處是重點的清潔地帶。

第四為牙膏越涼越有效。她表示，牙膏中讓人感覺口氣清新的薄荷成分，與清潔毫無關係，薄荷氣味僅是讓人感覺乾淨的心理作用。