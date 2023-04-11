近來網路詐騙廣告猖獗，充斥於Facebook、Google等平台。立委邱顯智認為，打擊線上廣告詐騙不能僅靠警政署，在事後追查疲於奔命，或讓基層員警拼命檢舉，更要讓全民加入檢舉，用最快速度下架詐騙廣告，呼籲政府參考國際經驗，盡速建立跨部會的線上詐騙廣告檢舉平台，讓全民可以直接檢舉相關線上詐騙廣告，有效下架線上詐騙廣告。

3月9日，針對投資詐騙廣告，金管會會同數位部、NCC等7大公部門單位與Google、Meta商議後決議，由政府與兩大平台建立通報窗口，政府通報後，在短時間內下架。邱顯智指出，期間不斷詢問目前下架成效如何，都未有回應，10日詢問金管會，才吐實下架機制根本還沒開始。

邱顯智指出，站在打詐第一線的基層員警已為了處理各種類型的詐騙受害案件疲於奔命，又於本月增加新業務，刑事局為了測試Google公司的檢舉量能，於清明連假期間，要求各外勤大隊通報檢舉350件數，這種做法顯然加重基層警政人員的負擔，也無法有效遏制詐騙。

邱顯智點出，打擊詐騙不能僅靠警政署，目前由內政部警政署主掌的165全民防騙網，雖有報案與檢舉管道，然而，由於該系統主要是處置已經發生詐騙受害案件的報案及檢舉，不該再負擔事前預防，亦難以處理大量、且不斷更新的線上詐騙廣告頁面。

邱顯智說明，比起讓基層員警在第一線事後受理被害案件、或於網路上海巡疑似詐騙廣告向平台檢舉，進行所謂壓力測試，更有效率的方法，應該是引入全民參與，建立跨部會的線上詐騙廣告檢舉平台，由管理網路平台的數位發展部主責，積極處理線上詐騙源頭廣告，專責擔任民眾檢舉與網路平台間的通報窗口，讓全民可以直接檢舉詐騙廣告，並於時效內有效與業者溝通處理下架作業。

邱顯智呼籲政府應參考國際經驗，以英國為例，設有回報線上詐騙廣告的平台，只要民眾看到疑似線上詐騙廣告時，便可以使用平台，輸入該廣告的網址、時間、連結、截圖等相關資訊，進行通報，不用像台灣還需要動用大量刑事局外勤大隊疲於奔命，應該讓全民都能共同檢舉詐騙，迅速下架線上詐騙廣告。

另外，例如疫情期間，臉書相關疫情文章會附註的相關資訊：「Facebook確保您獲得正確疫情資訊並提供協助」，政府也可以和平台方溝通合作，運用演算法，在廣告下方標註警語及檢舉平台網站，可以同時推廣反詐騙宣導及有效下架。

邱顯智強調，在完全沒有物質獎勵的情況下，台灣一年能開出600萬張民眾舉發的交通罰單，沒道理我們一年沒辦法下架600萬個冒名粉專廣告，如果加上適當的獎勵回饋機制，一定能迅速有效下架線上詐騙廣告。請相關單位盡速建立線上詐騙廣告檢舉平台，透過便民的檢舉機制，快速蒐集線上疑似詐騙廣告，有效下架，並每月公布下架數量，遏止詐騙對全民的傷害。