25歲蘇姓男子今天上午從台北看守所押解到桃園地院開庭，但法警疑似誤會法官意思，開完庭後將蘇男放走，蘇因此直接搭計程車離開，警方接獲法院通報，一路追查，在蘇男女友住處帶回蘇男。

據了解，蘇嫌因違反槍砲案，桃園地檢署日前諭知3萬交保，後來因為沒有到庭，因此被發布通緝。今年3月在新北被抓，收押台北看收所。今天他出庭時，疑似法警誤會法官意思，以為釋放蘇，因此並未繼續收押。

桃園警方獲報，一路調閱監視器，1小時後就在其女友的迴龍住處找到蘇男，並將蘇男帶回桃園地院。