通傳會（NCC）主委陳耀祥遭內部吹哨者爆料，欲於4月、5月闖關通過《鏡電視》一系列審查案。國民黨團今召開記者會，表示陳耀祥藐視國會，視國會正式通過提案於無物，也質疑鏡電視背後黑手到底是誰？NCC已成了名副其實的「髒兮兮」，呼籲陳耀祥知所進退立即下台，行政院長陳建仁也該為此表態。

國民黨團首席副書記長林思銘說，許多立委都接獲「NCC內部吹哨者」的檢舉信函，點名NCC主委陳耀祥計畫好要在今年4、5月間，強行闖關通過《鏡電視》案。陳耀祥兩個動作，讓國民黨團認為他不可信任，首先昨天在交通委員會詢答時，先是否認沒有時間表，又說依法定程序今年4、5月間確實可能會排案審查；而陳耀祥強調NCC是「合議制」，但台北高等行政法院的判決明確指出，針對「異象，三市市長合體 天空出現鳳凰展翅雲朵」的新聞裁罰案，遭NCC罰款40萬元，明明多數委員不同意裁罰，陳耀祥還是決定進行處分。

林思銘指出，陳耀祥主委的濫行處分，導致NCC近年訴訟費用大增，浪費公帑打官司，今年預算的編列，訴訟、法律諮詢費高達1310萬元，是五年前的8倍。上月國民黨黨團就說過，NCC已成「民進黨附隨組織」，台北地檢署也將陳耀祥列為刑法瀆職罪的被告，陳耀祥為何還要戀棧？民進黨到底賦予陳耀祥主委什麼樣的任務，讓他一定要完成，所以現在不能辭職下台？難道這個任務就是保證《鏡電視》順利上架？這裡面有太多的疑問。

林思銘直指，鏡電視背後黑手到底是誰？是蔡英文總統？還是前行政院長蘇貞昌？又或是現任行政院長陳建仁？當今政壇除了這三人，誰還有這麼大的權力可以指揮NCC主委？讓陳耀祥主委如此厚著臉皮，強勢主導審照案？NCC已經成了名符其實的「髒兮兮」。

他說，監察院應趕緊加快腳步調查NCC案，而陳耀祥捲入醜聞，明顯不適任NCC主委，請陳耀祥知所進退，立即下台接受調查，只要陳耀祥繼續擔任主委一天，NCC就不配再稱為獨立機關。

國民黨團副書記長洪孟楷則說，昨在立法院交通委員會質詢陳耀祥主委時，確認了NCC主委有排案權，以及4、5月間將審查鏡電視申照案。換句話說，近期包括媒體和在野立委們接到吹哨者提供的檢舉信函，絕不是空穴來風、憑空捏造，陳耀祥正在主導鏡電視申照案。

洪孟楷指出，去年12月27、28日在交通委員會，正式通過跨黨派委員所提的臨時提案，「要求NCC應將相關犯罪情事交由檢調偵辦，並於行政調查未明確前，不做最後決定。」跨黨派委員提出臨提的目的，是要確保審查過程的公正性，結果陳耀祥承認即將排案審查，豈不是藐視國會、視國會臨提於無物嗎？

洪孟楷說，也指出檢舉信函中提到審查委員與NCC主委間，出現相互不信任、相互矛盾的情形，甚至背後有勢力操控NCC，導致NCC根本無法獨立作業。目前NCC審查委員總共有7位，扣除主委、副主委，剩下5位委員，在陳耀祥強勢主導審照案之下，其他5委員請秉持著專業、態度、良知，是要讓主委說了算？還是勇敢揭露給社會大眾說明？

洪孟楷也強調，根據《國家通訊傳播委員會組織法》第6條規定「本會委員有下列情形之一者，得由行政院院長予以免職……第三項、因案受羈押或經起訴。」陳耀祥在鏡電視案中遭北檢列為瀆職被告，仍舊不迴避審查，還要強勢主導鏡電視申照案，豈不是有瓜田李下之嫌？難道沒有不適任、不適當的問題？陳建仁難道都不該有個態度、說明立場嗎？

國民黨立委李德維表示，高等法院判決已經明確指出，NCC多數委員對於裁罰有意見，但陳耀祥仍一意孤行，主導通過相關裁罰案，導致NCC九連敗。國人不希望看到NCC主委隻手遮天、無法無天，不是主委說了算，否則就喪失獨立機關獨立行使職權的精神和功能。

李德維要求陳耀祥主委必須遵守去年12月27、28日在交通委員會，所做出的臨提決議，不能在行政調查報告出爐之前，審查鏡電視申照案，也呼籲陳耀祥不要把政務官做小、做低、做爛，甚至遭檢方列為瀆職被告，連迴避都懶得做，「請不要糟蹋了政務官職務，傷害了NCC獨立機關的獨立性、公信力」。