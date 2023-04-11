《台南市外送平台業者管理自治條例》去年9月22日發布實施，其中第12條規定「外送員每日累計外送服務期間不得超過12小時」，引發外送員質疑，怒批限縮外送員工時，市議員陳怡珍提案刪除限制外送時數條文，台南市議會今天舉行公聽會，數十名外送員到場訴心聲，「如果不是報酬低，需要跑這麼多時間嗎？」直指限制工時不合理，但癥結點是報酬太低，「業者把錢補足，就沒這個問題了！」

台南市議會今天針對《台南市外送平台業者管理自治條例》討論第12條外送平台不得使外送員每日累計外送服務時間超過12小時，平台業者富胖達（foodpanda）股份有限公司、優食台灣（Uber Eats）股份有限公司與數十名外送員都到場，外送員輪番表達心聲，炮轟平台業者給予的報酬太低、未投保第三責任險，台南市政府勞工局則表示，針對平台業者未給予外送員投保第三責任險部分，已開罰4張罰單，每張罰鍰3萬元。

外送員批台南限制外送工時「沒意義」，直指問題出在報酬太低，否則誰要拚命接單。（曹婷婷攝）

外送員黃先生說，他加入外送行列3年多，起初每天勤跑12小時可月入近10萬元，但每接一張單從120元被砍到44元，現在薪水腰斬，他必須加倍努力接單，月休4天，但再怎麼拚，每個月也只有近5萬元薪水。他說，限制12小時很不合理，整體來說，要提高報酬，才能讓大家不要疲於奔命接這麼多單，維持生計。

外送員李先生也說，自己不是鋼鐵人也會累，但這份薪水沒法養活家，希望取消這條限制，尤其兼職的人很多也來搶單，單愈來愈少，連工時都限縮，說不過去。

不分黨派多名議員也到場發聲，關心外送員生計問題。陳怡珍說，高雄市、新北市都在自治條例草案曝光後，因實務上工時上限制度稽核困難、外送員可能跨平台進行服務等原因，已撤除該條文，因此她也於臨時會提案刪除，今天彙整大家意見後，再送大會討論。

全國外送產業工會理事蘇柏豪說，刪除條文須有配套措施，外送員基本報酬未受到保障才是重點，希望台南市能挑戰中央法規，率先制定，這才是真正對外送員有幫助。陽明交通大學科技法律學院副教授邱羽凡說，不贊成刪除條文，該條文有警惕意外，不允許外送業者一直處於低薪，因此建議增加報酬最低保障規範。