高雄李姓女子騎機車想載朋友，直接拿走一頂掛在Gokube外的安全帽，被員警攔查依竊盜罪移送；黃姓男子友人臨時想共乘，竟掰開Gokube置物箱偷走一頂安全帽，一旁民眾當場檢舉法辦。高雄地檢署審酌李女及其友人犯後深知悔悟，黃男及其友人事後賠償Gokube公司5000元，均處分緩起訴。

今年1月29日家住台南的陳姓女子來高雄找李女玩，晚間李女和陳女逛完新崛江準備離開，但李女機車上只有一頂安全帽，為了不被開罰單，兩人看見隔壁停著的Gokube上掛著一頂橘色半罩安全帽，兩人動起歪腦筋，竟直接拿走，由坐在後座的陳女戴上。

但印著Gokube字樣的橘色安全帽實在太顯眼，加上李女騎車未開大燈，2人才騎到中華四路與苓雅二路口時就被巡邏員警攔下，警方最後依竊盜罪將兩人送辦。

黃姓、彭姓男子今年1月8日中午出遊相載，但其中一人沒安全帽，擔心沿路騎乘會遭員警攔查，行經鳳山區某處看見一台Gokube，黃男竟直接掰開置物箱、拿走安全帽。當時，一旁陳姓民眾正好經過，看見黃男的劣行，直接報警。警方事後調閱監視器，找到黃男2人，同樣依竊盜罪送辦。

偵訊時，李女、陳女坦承犯行，檢方認為兩人一時失慮、犯行屬輕，犯後深表悔悟，給予緩起訴處分，但緩起訴3個月內，2人都要到地檢署參加1場法治教育。

至於黃男、彭男，2人到案後均坦承犯行，也主動與Gokube和解，付出5000元和解金，Gokube同意檢方給予兩人緩起訴處分，但偷拿安全帽的黃男需另支付公庫3000元，彭男也需另支付公庫2000元。