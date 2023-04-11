苗栗縣有多所國小廁所因使用年久失修，2019年曾報請教育部核准整修，但因經費始終無著，致使整修工程遲遲無法發包，經立委陳超明月前邀集教育部國教署官員現地會勘後，已獲教育部同意撥款，其中第1梯次共有竹南竹興國小、通霄新埔國小、苑裡苑裡國小、苑裡客庄國小及苑裡中山國小五間學校、31間廁所，總經費約2138萬元，可望近期發包施作，讓小朋友有個安全潔淨的廁所可用。

立委陳超明月前安排會勘竹南鎮竹興國小等5所學校待修廁。（謝明俊攝）

2019年，教育部曾發函各縣市提報廁所整修計畫，結果苗栗縣共提報12所國小，包括位在海線的竹南鎮竹興國小，通霄鎮新埔國小及苑裡鎮苑裡、中山及客庄國小等，獲列入2020學年度第3波修繕計畫中，但事後中央工程款未到位，校方遲遲不敢發包重整，只能將不堪使用的老舊廁所封閉，嚴重影響學校師生衛生品質。

立委陳超明月前安排會勘竹南鎮竹興國小等5所學校待修廁。（謝明俊攝）

立委陳超明接獲多個家長會長陳情後，月前邀請國教署官員前竹南鎮竹興國小等學校會勘，要求教育部正視這項問題，盡快撥款整修。

立委陳超明月前安排會勘竹南鎮竹興國小等5所學校待修廁。（謝明俊攝）

立委陳超明表示，海線這5所學校廁所原本申請所需整修經費合計整修經費1739萬餘元，預計改善21間廁所，但因近期營造原物料大幅上漲，如竹興國小原本申請整修經費8百多萬元，目前已追加至1200萬。立委陳超明表示，行政院已經核定該計畫，期望中央也能同意追加預算部分，讓師生都有更好的如廁環境。

會勘活動已讓教育部重視國小廁所整修問題，教育部迅速核定撥發第1梯次的五所國小、31間廁所，總經費約2138萬元，可望近期發包展始施作。