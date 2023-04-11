想要長壽延緩老化，吃柑橘類水果時不要隨便把果皮剝掉。陽明交大在動物實驗發現，高齡小鼠餵食「橙皮素」（hesperetin）後，可促進CISD2長壽基因表現，恢復老化心臟與肌肉功能，提升全身性能量代謝，並重獲年輕時的基因轉錄體模式。研究成果獲刊《Journal of Biomedical Science》，也已技轉國內生技大廠友華生技。

2009年，陽明交大生命科學系暨基因體科學研究所特聘教授蔡亭芬，原本想要尋找肝癌致癌基因，卻意外發現CISD2基因能調控哺乳動物的壽命長短。這項發現破解老化遺傳的基因密碼，讓延緩老化找到臨床藥物標的。

陽明交大、林口長庚醫院、國家衛生研究院與衛福部國家中醫藥研究所組成的研究團隊，從中國古典醫書《神農本草經》記載的上品藥植物萃取化合物，找尋能刺激長壽基因的促進劑。

團隊透過研究發現，小鼠在21.5月大（相當於人類約70歲）時餵食橙皮素後，到了26.5個月（相當於人類約80歲）時，竟能提升約3倍的CISD2表現量，證實橙皮素就是CISD2長壽基因促進劑。

主持研究的陽明交大生命科學系暨基因體科學研究所特聘教授蔡亭芬表示，研究團隊發現橙皮素能改善因老化而造成的多種身體結構及功能損傷，包括新陳代謝下降、因脂肪上升和肌肉下降而導致的身體組成變化、葡萄糖耐受不良、與多重器官衰老。另外，橙皮素也能在老化後讓細胞重新獲得年輕時的轉錄體（轉錄的RNA表現總和），說明口服橙皮素具有作為CISD2促進劑的潛力。

橙皮素的先驅物是橙皮苷（hesperidin），橙皮苷主要存在於柑橘類的果皮，例如橘子、柳丁、檸檬、金棗等果皮。橙皮苷吃進人體後，主要由小腸中的細菌轉化為橙皮素，再經由血液循環送到全身。然而經由天然果皮攝取，體內能產生及吸收到的橙皮素劑量很有限，因此將橙皮素發展為保健食品，直接攝取橙皮素較能快速提升CISD2長壽基因表現，並達到促進健康長壽的效果。

蔡亭芬補充，CISD2長壽基因的研究將有助於更深入瞭解老化的過程，為預防老化與延年益壽提供新的解決方案。透過CISD2促進劑的開發，包括保健食品及小分子藥物，將有助於未來延緩老化及治療老化相關疾病的進展。